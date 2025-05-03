Ankara'da Otobüs Durağına Daldı: 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Otobüs Durağına Daldı: 2 Ağır Yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, durakta bekleyenlere çarparak 2 kişiyi ağır yaraladı.

03.05.2025 20:13
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Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı: 2 ağır yaralı

ANKARA - Ankara'da bir otomobilin durakta bekleyenlerin arasına daldığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza saat 15.00 sularında Çankaya ilçesi Ümitköy Mahallesi'nde meydana geldi. Dumlupınar Caddesi üzerinde ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak önce durakta otobüs bekleyen 2 vatandaşa sonra otobüs durağının direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle havaya savrulan vatandaşlar ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı 2 vatandaş çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi.

"Büyük patlama gibi gürültü oldu"

Cemal Serdaroğlu isimli vatandaş, kaza anında arkadaşlarıyla duvar kenarında sohbet ettiğini belirterek, "Büyük bir patlama gibi bir gürültü duydum. Bir arabanın duvara çarptığını, bir kişinin havaya uçtuğunu, diğer kişinin de arabanın altında olduğunu gördüm" dedi.

Mevlüt Aydoğan ise, "Kaza yapan şahıs sağ şeritten süratli geliyordu. Direkt otobüs durağına daldı. Sağ taraftan yavaş gelmesi lazımdı. Allah yaralılarımıza sağlık sıhhat versin" ifadelerine kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Otobüs Durağına Daldı: 2 Ağır Yaralı - Son Dakika

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