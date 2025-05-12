Ankara'da Otomobil Yangını

Ankara'da seyir halindeki otomobil çıkan yangında alev topuna döndü.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Hikmet Özer Caddesi'nde ASKİ önünde ilerleyen bir otomobil aniden motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü, yangını fark edince otomobili yolun kenarına park edip araçtan indi. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri otomobilde çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA