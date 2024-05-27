Ankara'da Paraşüt Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Paraşüt Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde meydana gelen paraşüt kazasında, 2 yamaç paraşütü havadayken birbirine dolandı. Kontrolden çıkan paraşütler yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.

27.05.2024 16:05
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Ankara'da birbirine dolanan paraşütler yere çakıldı: 1 ölü, 2 yaralı

ANKARA - Ankara'da 2 yamaç paraşütünün havadayken birbirine dolanması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Paraşütlerin düştüğü an ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ayaş ilçesinde yer alan yamaç paraşütü uçuş tepesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ercan Gündoğdu kontrolündeki paraşütün ipleri, Seda Ersöz hakimiyetindeki paraşütün iplerine dolandı. Kontrolden çıkan paraşütler yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Gündoğdu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kullandığı paraşütte bulunan Anıl Berkay Saygılı ile diğer paraşütteki Seda Ersöz'ün yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Paraşüt Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Paraşüt Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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