Ankara'da Park Halinde Araç Yangını

Ankara'da park halindeki otomobil alev aldı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Fatih Mahallesi Ali Rıza Bey Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoran önünde park halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında restoranda yemek yiyen müşteriler, araçlarının zarar görmemesi için otomobillerini hızla olay yerinden uzaklaştırdı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.