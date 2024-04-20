Ankara'da park halindeki bir otomobilin kapı kilidini kıran 2 hırsız, araç içerisinde bulunan 4 bin lira değerindeki eşyaları çaldıktan sonra gözden kayboldu. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, 7 Nisan günü Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde duran 06 NB 831 plakalı otomobilin kapı kilidini kıran iki kişi, araç içerisinde bulunan tespih ve kabloları çaldı. 4 bin liralık eşya ve malzemeyi çaldıktan sonra bölgeden ayrılan hırsızları yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
"Araca da hasar vermişler"
Olayla ilgili konuşan mağdur Halil Atanan, "Arabamın yanına gittiğimde kapı kilidinin kırık olduğunu gördüm. İçerisinden eşyaların çalındığını fark ettim. Kamera kayıtlarını izledik. Ellerinde aletlerle arabanı yanına gelmişler. Aracın içerisinde değerli tespihler ve iş için kullandığımız kablolar vardı. Onları çalmışlar. Polise gittik, şikayetçi olduk. Kendilerini tanımıyorum. Araca da hasar vermişler. Toplam zararımız 4 bin lira" dedi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Park Halindeki Otomobilin Kapı Kilidi Kırılarak Hırsızlık Yapıldı - Son Dakika
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