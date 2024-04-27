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Ankara'da raydan çıkan yük trenine ekipler tarafından müdahale ediliyor

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli mevkiinde, raydan çıkan yük trenine ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Temelli mevkiinde yer alan demir yolu üzerinde seyreden yük treni, bilinmeyen bir sebepten dolayı raydan çıktı. Raydan çıkan trene ekipler tarafından müdahale çalışmaları başladı.