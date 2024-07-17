Ankara'da Sağanak Yağmur Esenboğa Havalimanı'nı Göle Çevirdi

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Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Esenboğa Havalimanı göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ankara için kuvvetli sağanak uyarısının ardından başkentte bastıran yağmur yolları ve caddeleri göle çevirdi. Başkentin birçok noktasında vatandaşlar kapalı mekanlarda beklemek zorunda kaldı. Yağmura trafikte yakalanan vatandaşlar ise göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bastıran sağanak sonrası Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan Esenboğa Havalimanı göle döndü. Araçlar havalimanında ilerlemekte güçlük çekti. - ANKARA