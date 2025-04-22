Ankara\'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105\'e yükseldi

Ankara'da son 2 ay içinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı ise 43 oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başkent Ankara'daki sahte içki furyasına ilişkin bir açıklama yaptı. Başsavcılık yaptığı açıklamada sahte içki üretim ve satışını yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısının 43'e yükseldiğini duyurdu.

50 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Başsavcılık ayrıca gözaltına alınan 50 şüphelibib ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CAN KAYBI SAYISI 105'E YÜKSELDİ

Öte yandan başsavcılıktan edinilen bilgiye göre, sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı 105'e yükseldi. Ankara'daki hastanelerde 29 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.