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Ankara'da Sahte İçki Operasyonu

Ankara\'da Sahte İçki Operasyonu

Ankara'da yapılan operasyonda 27 bin 300 litre etil alkol ve 8 bin litre sahte şarap ele geçirildi.

24.12.2024 17:02
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Ankara'da düzenlenen sahte içki operasyonlarında ele geçirilen 27 bin 300 litre etil alkol ve 8 bin lira sahte şarap Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşların yılbaşı kutlamalarını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmeleri için üst düzey tedbirler alınmaya başlandı. Bu çerçevede, aralık ayı içerisinde Ankara'da yasadışı yollarla sahte alkollü içki üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik 17 operasyon gerçekleştirildi. 30 şüpheli şahsa ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun çerçevesinde adli ve idari işlem yapıldı. 5 şüpheli şahıs hakkında sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilirken, 1 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Operasyonlar sonucu; ortalama 54 bin şişe alkollü içki yapımında kullanılabilecek 27 bin 300 litre etil alkol, ortalama 16 bin şişe alkollü içki yapımında kullanılabilecek 8 bin litre sahte şarap, bin 800 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 350 adet TADAB bandrolü, 60 adet alkollü içki yapımında kullanılabilecek aroma, 8 adet IBC tank, 3 adet alkol damıtma kazanı, alkollü içki üretiminde kullanılan 1 adet jeneratör olmak üzere 37 bin 652 ürün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasında sergilendi.

Öte yandan, ele geçirilen ürünlerin ortalama piyasa değerinin ise 40 milyon lira olarak değerlendirildiği belirtildi.

Ayrıca, alkollü içki satışı yapan iş yerlerine yönelik uygulanan denetimlerde toplamda 15 milyon lira para cezası uygulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika

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