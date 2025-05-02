Ankara'da Sel Nedeniyle Belediye Kamyonu Devrildi

Selde belediye kamyonunun devrildiği anlar kamerada

ANKARA - Ankara'da sel nedeniyle yoldan çıkan belediye kamyonunun devrildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polatlı'da öğlen saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçedeki bazı kırsal bölgelerde sel meydana geldi. Ayaş Belediyesine ait kamyonun kontrolden çıkarak sular altında kalan yolda savrulduğu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Devrilen kamyon, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.