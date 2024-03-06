Ankara\'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocukları korku dolu anları kaydetti

Ankara'da evlerine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocukları, o anları kayda aldı. Çocukların yaşadıkları korku anbean kameraya yansırken, anne kızının günlerdir evden çıkamadığını söyledi.
Olay, 4 Mart günü Mamak ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde boş bir arazide meydana geldi. 10 yaşındaki Beray Akın ile bir arkadaşı evlerine döndükleri esnada arazide 'başıboş' halde bulunan köpek sürüsünün saldırısına uğradı. O esnada telefonuyla çevreyi video kaydına alan kız çocuklarının yaşadığı korku anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocukların köpeklerin saldırısından korunmak için attıkları çığlıklar ise mehtemel bir felaketin önüne geçti. Olaydan sonra kızının gündelik hayatında sıkıntılar çektiğini dile getiren anne Rabia Akın, mahallerinde son zamanda çok fazla sahipsiz köpek dolaştığını söyledi.
"İki çocuk da çok büyük bir acı çekti"
Olayla ilgili konuşan anne Rabia Akın, "Kızım arkadaşı ile birlikte kullanmak zorunda oldukları yoldan spor kursuna gidiyormuş. Bir anda köpekleri görüyorlar. Hiçbir şekilde köpeklere dokunmayıp, yaklaşmamalarına rağmen sürü halinde çocuklara saldırmışlar. Kızım aradı, 'Bizi kurtar' diye bağırdı. Ne yapacağımı şaşırdım. Yanlarına gittim. Kızımın pantolonunda diş izleri vardı. İki çocuk da çok büyük bir acı çekti. Bu yolu kullanmak istemiyoruz ama mecburuz. Gidecek başka yol yok" dedi.
"Kızımın psikolojisi çok kötü"
Kızının hala korktuğunu dile getiren anne Akın, "Burası o kadar çok köpekle dolu ki. Akşamları ve sabahları sayıları 50'yi geçiyor. Köpekler burada sürü olmuş, direkt saldırıyorlar. Kızımın bacaklarında morluklar var. Bu başımıza gelen ilk olay değil. Saat 5'ten sonra resmen karantinaya giriyoruz. Markete bile gidemiyoruz. Her yer köpek dolu. Kızımın psikolojisi çok kötü. Bugün kursa gitmek istemedi, benim götürmemi istedi. Biz de korkuyoruz ve gidemedik" ifadelerini kullandı.
"Kim olduklarını bilmediğimiz kişiler buraya köpekleri bırakıp gitti"
Mahallelerinde son zamanda çok fazla sahipsiz köpek dolaştığını söyleyen Akın, "Yaklaşık 6 aydır bu sorunu yaşıyoruz. Köpeklerin sayısı önceden azdı. Hatta kendimiz besliyorduk. Gün geçtikçe artmaya başladı. Kim olduklarını bilmediğimiz kişiler buraya köpekleri bırakıp gitti. Bu köpeklerin barınaklara yerleştirilmesini, sahiplendirilmesi ve kısırlaştırılmasını istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocukları korku dolu anları kaydetti - Son Dakika
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