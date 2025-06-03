Ankara'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara Caddesi üzerinden sürüşücünün kontrolünü kaybettiği 06 COB 463 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu yaralanan araç sürücü ile otomobilde bulunan bir kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.