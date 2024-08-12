Ankara'da tarla sürerken traktör devrildi, çiftçi yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da tarla sürerken traktör devrildi, çiftçi yaralandı

Ankara\'da tarla sürerken traktör devrildi, çiftçi yaralandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaralandı. Vatandaşlar tarafından aracın altından çıkartılan çiftçi, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi.

12.08.2024 22:02
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaralandı. Vatandaşlar tarafından aracın altından çıkartılan çiftçi, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Akyurt ilçesine bağlı Galaba Mahallesi'nde tarlasını süren çiftçi Murat Türkcan'ın kullandığı traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan Türkcan, olay yerine gelen vatandaşlar tarafından traktörün altından kurtarıldı. Kazanın hemen ardından hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan ilk kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen Türkcan, hastaneden taburcu edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da tarla sürerken traktör devrildi, çiftçi yaralandı - Son Dakika

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