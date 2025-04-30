Ankara'da Temizlik Aracı Yandı

Ankara'da park halindeyken alev alarak yanan temizlik aracı kullanılamaz hale geldi.

Gölbaşı ilçesindeki TEDAŞ Spor Tesisleri'nde park halindeki süpürge aracında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının neden olduğu patlamalar çevrede paniğe neden oldu. Alevler, ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın anı ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA