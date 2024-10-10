Ankara'da Tır Devrildi, Kuzular Telef Oldu

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Ankara'da kuzu yüklü tır devrildi, hayvanlar telef oldu

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde kontrolden çıkan kuzu yüklü tırın devrilmesi sonucu çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Haymana'nın Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen küçükbaş hayvan yüklü tır, freninin boşalması sonucu dereye yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan kuzular dereye düşerek telef olurken, tır sürücüsü yaralandı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.