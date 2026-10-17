Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı. Adli kontrol talebiyle sevk edilen 2 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanırken, 1 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; "uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş" suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 20 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, sonradan bu şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verilmesiyle toplamda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklama talebiyle, 2'si adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, 1 şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden 20 şüpheli hakkında tutuklama, adli kontrol talebiyle sevk edilen 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA
Ankara Başsavcılığı3. SayfaGüncelAnkaraSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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