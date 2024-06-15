Ankara'da yeğeni silahlı saldırıda öldürülen amca: 'Haraç alıyor diye iftira atıyorlar' - Son Dakika
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Ankara'da yeğeni silahlı saldırıda öldürülen amca: 'Haraç alıyor diye iftira atıyorlar'

Ankara'da haraç almaya çalıştığı kişi tarafından vurulduğu iddia edilen şahsın amcası, yeğenine iftira atıldığını söyleyerek iddiaları yalanladı. Amca, yeğenine haraç alıyor diye iftira atıldığını belirterek, olayın 8 yıl öncesine dayanan bir husumetten kaynaklandığını ve suçun hafifletilmeye çalışıldığını iddia etti.

15.06.2024 01:41
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Ankara'da yeğeni silahlı saldırıda öldürülen amca: "Haraç alıyor diye iftira atıyorlar"

ANKARA - Ankara'da haraç almaya çalıştığı kişi tarafından vurulduğu ileri sürülen şahsın amcası, yeğenine iftira atıldığını söyleyerek iddiaları yalanladı.

Çankaya ilçesi İlker Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre, cep telefonu dükkanı sahibi S.A., kendisinden haraç almaya çalışan Mustafa Ağırbaş ile Kamuran Özdemir'i tabanca ile öldürdü. Ağırbaş ile Özdemir'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis ekiplerince S.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

"Yeğenime haraç alıyor diye iftira atıyorlar"

Yeğeni hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen amca Güven Ağırbaş, "Aralarındaki husumet 8 sene öncesine dayanıyor. Aynı mahallede yetişen gençler. Yeğenim dükkanın önünden geçerken karşı taraf öldürmek için ateş ediyor. Yeğenime 5 el ateş etmişler. Ambulanstaki ekipler, yeğenime müdahale edince, karşı taraf doktorları darp etmiş. Yeğenime haraç alıyor diye iftira atıyorlar. Ağır tahrikten suçu hafifletmeyi amaçlıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

Ankara, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da yeğeni silahlı saldırıda öldürülen amca: 'Haraç alıyor diye iftira atıyorlar' - Son Dakika

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