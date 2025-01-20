Ankara, Dünyanın En Güvenli Şehri

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Ankara Valisi Vasip Şahin, 2024 yılı genel değerlendirmesi toplantısında yaptığı sunumda Ankara'nın Dünyadaki en güvenli kentlerden bir tanesi olduğunu ifade etti.

Ankara Valiliği tarafından 2024 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Valilik binası toplantı salonunda basın mensuplarıyla beraber kahvaltı yapan Vali Şahin, 2024 yılı genel değerlendirmesi sunumunu gerçekleştirdi.

Ankara'nın Türkiye'nin siyasi karar merkezi olduğunu belirten Şahin, Ankara'dan Türkiye'nin yönetildiğini ve birçok sorunun Ankara'da çözüldüğünü ifade ederek, "Ankara uzun yıllar siyaset ve bürokrasi şehri olarak anıldı. Ankara bunların yanın sıra aslında çok önemli bir sanayii kenti. Çok ciddi ihracat yapan, üretim yapan, üretim tesisleri, üretim kümeleri olan bir kent. Yine Ankara 22 Üniversitesiyle özel ve önemli bir eğitim kenti. Gerek üniversite bazında gerekse ortaöğretim bazında hem Türkiye'de hem Dünya'da ismini duyuran ve kalitesiyle öne çıkan okullara sahibiz. Yine Ankara'ya bir başka gözle baktığınızda sağlık altyapısıyla, hastaneleriyle, yetişmiş personeliyle, hekimleriyle önemli bir sağlık kenti ve sağlık ihracatı yapan bir kent" dedi.

"Ankara Dünya'nın en güvenli kentlerinden biri"

Ankara'nın kendi kulvarı içerisinde dünyanın en güvenli kentlerinden biri olduğunu belirten Şahin, "Ankara'da geçen yıl bizim evden hırsızlık olay sayımız günde 1.6 civarında. Tüm Ankara'da 25 ilçe dahil ortalamamız ikinin altında. Bu yönüyle baktığınızda Ankara önemli ve güvenli bir kent. Asayişi düzgün ve insanların bu anlamda birbiriyle güven ilişkisi iyi kurulmuş bir kent. Dolayısıyla kentimiz huzurlu bir kent ama amacımız, çabamız, hedefimiz biraz önce söylediğim rakamında altına indirmek. Son bir olay oluncaya kadar bu mücadeleyi hep birlikte yürütmek durumundayız. Bu tür iyimser rakamlar arkadaşlarımızı rehavete sevk etmiyor. Her gün daha fazla gayretle hizmetlerini sürdürmeye, Ankara'yı daha huzurlu, daha yaşanır bir şehir yapmaya gayret ediyorlar" diye konuştu.

"2024 yılında 10 milyon 191 bin 591 şahsa yönelik GBT sorgulaması yapıldı"

Vali Şahin 2024 yılı genel değerlendirmesi sunumu kapsamında Polis görev bölgesinde 78 karakol ve 24 bin 118 personel ile emniyet ve asayiş hizmetlerinin ifa edildiğini belirtti. Öte yandan güvenlik ve asayiş uygulamaları kapsamında 2024 yılında 10 milyon 191 bin 591 şahsa yönelik GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldığını ifade eden Şahin, 2024 yılı içerisinde 540 adet evden hırsızlık olayının gerçekleştiğini de ifade etti.

Trafik biriminde 2024 yılında görev yapan ekip sayısına 82 yeni ekip eklendiğini ve toplam ekip sayısının 356 ya yükseldiğini söyleyen Şahin, 225 bin 68 adet tescil edilmiş araç sayısı ile beraber tescilli araç sayısının 2 milyon 798 bin 158 olduğunu ifade etti. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen malzemelere de değinen Şahin, operasyonlarda 75 bin 518 gram eroin, 60 bin 605 gram kokain, 92 bin 243 gram skunk, 552 bin 312 gram esrar, 89 bin 928 gram metamfetamin, 2 milyon 767 bin 628 adet sentetik hap, 202 bin 279 adet extacy, 26 bin 669 adet captagon, bin 507 adet kenevir kök ele geçirildiğini duyurdu.

2024 yılı genel değerlendirme sunumunun ardından Vali Şahin Basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir basın mensubunun Ankara'dan Suriye'ye dönüş yapan mültecilerle ilgili yönelttiği soruya cevap veren Şahin, Suriye'de yaşanan gelişmelerin akabinde 660 Suriyelinin ülkesine döndüğünü dile getirdi.

Başıboş sokak köpekleri hakkında yapılan çalışmaların durumu hakkında soruya cevap veren Şahin, konuyla ilgili gereken hassasiyeti gösterdiklerini ifade etti. - ANKARA