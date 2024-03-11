Ankara Mamak'ta gürültü nedeniyle iki komşunun tartışmasıyla başlayan olayda silahın ateşlenmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Yeşilbayır Mahallesi'nde, aralarında bir süredir gürültü şikayeti nedeniyle sorun olan iki komşunun tartışmasının ardından gerçekleşti A.B. ve H.Ö. arasında çıkan tartışmanın ardından olaya müdahil olan ve kimliği belirsiz olan A.B.'nin arkadaşı şahıs, H.Ö.'ye tüfekle ateş etmek isterken, yanlışlıkla kendi arkadaşı A.B'yi bacağından yaraladı. Ardından olay yerine gelen H.Ö.'nün kız kardeşi D.Ö. ve arkadaşı H.A.'yı da yaraladı. Yaralılar olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Kimliği belirsiz şüphelinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri şahsı yakalamak üzerine çalışmalarını sürdürüyor. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara Mamak'ta Gürültü Nedeniyle Çıkan Tartışmada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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