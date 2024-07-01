Ankara'nın Akyurt ilçesinde ekili arazide yangın çıktı - Son Dakika
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde ekili arazide yangın çıktı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, Akyurt Devlet Hastanesinin önündeki ekili arazide meydana geldi. Yangına itfaiye ekipleri ve Akyurt Belediyesi müdahale etti ve yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

01.07.2024 00:25
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde ekili arazide çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın akşam saatlerinde Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Akyurt Devlet Hastanesinin önündeki ekili arazide çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken 50 dönümlük arazi yangından etkilendi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve Akyurt Belediyesine ait iş makineleri müdahale etti. İlçenin çoğu bölgesinden görülen yangın müdahaleler sonucu söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'nın Akyurt ilçesinde ekili arazide yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'nın Akyurt ilçesinde ekili arazide yangın çıktı - Son Dakika
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