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Nallıhan'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Nallıhan'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Mustafa Kılıç'a ait 3 katlı bir evde sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan olmadı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nallıhan\'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
27.01.2024 - 13:52,
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 3 katlı bir evde yangın çıktı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen ev kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı.

Olay, Nallıhan ilçesi Kabaca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Mustafa Kılıç'a ait 3 katlı bir evde sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın, başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Tamamen yangının söndüğü eve giren ekipler, içerideki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Nallıhan'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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