Anne Ayı ve Yavruları Yaylada

Anne ayı ve 3 yavrusu yaylaya indi

SİVAS - Kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayan anne ayı ile 3 yavrusu görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ayılar kış uykusundan uyanmaya başladı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Soğanlı vadisinde anne ve üç yavru ayı, yiyecek ararken görüldü. Yaylada yaşayan ve arıcılıkla uğraşan Alican Canpolat, ayıların yiyecek arayışını görüntüledi. Görüntülerde ayıların bir süre yürüdükleri ve çevreyi gözlemledikleri görüldü. Yiyecek arayan anne ve 3 yavrusu, bir süre sonra gözden kayboldu.