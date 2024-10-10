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Anne'nin sözleri yürek dağladı

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Antalya'da tartışma sonucu silahla vurulan gencin annesi, 'Sahip çıkamadım oğluma' dedi.

10.10.2024 15:45
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Acılı annenin sözleri yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"

Çıkan tartışmada silahla vurularak hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da bir hafta önce evden ayrılan ve ailesinin AMATEM'de tedavi edilmesi yönünde karar çıkarttığı genç yol ortasında silahla vurularak hayatını kaybetti. Annenin "Oğluma sahip çıkamadım" sözleri yürekleri burktu.

Olay dün gece saatlerinde Antalya'nın Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin sokak ortasında çıkan tartışma sonucu ateşli silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri isminin Ahmet Yusuf Kaçarlar olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine belirtilen adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler olay yerinden kaçan kimliği belirsiz kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

"Nasıl dayanacağım bu acıya"

Ahmet Yusuf Kaçarlar'ın ölüm haberini alan aile sabah saatlerinde Adli Tıp Kurum'na geldi. Yapılan Savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından gencin cansız bedeni ailesine teslim edildi. Cenazenin teslim alınması sırasında Ahmet Yusuf Kaçarlar'ın annesinin bir hayli üzgün olduğu görüldü. Anne, "Allah'ım ben nasıl dayanacağım bu acıya, sahip çıkamadım oğluma" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan Kaçarlar'ın ailesi tarafından yaklaşık 6 aydır madde kullanmadığının bilindiği, bir hafta önce evden ayrılmasının ardından bulunduğu zaman AMATEM'de tedavi edilmesi için mahkeme kararı çıkartıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Antalya, 3-sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

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