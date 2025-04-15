Annesiyle tartışıp evi ateşe verdi, her şeyi canlı yayınladı - Son Dakika
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Annesiyle tartışıp evi ateşe verdi, her şeyi canlı yayınladı

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Antalya'da annesiyle tartışan 25 yaşındaki genç önce eşyaları satırla kırdı, ardından evi ateşe verdi. Görgü şahidi, "Annesi evden ayrılınca 'Ben yalnız mı kalacağım?' diyerek evdeki eşyaları kırmaya başladı. Sonra öfkesini alamayınca evi yakmış" dedi. Öfkeli genç evi yaktığı anları canlı yayında paylaştı.

15.04.2025 11:50
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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın en üst katında saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin mutfak kısmında hasar oluştu.

ANNESİYLE TARTIŞIP EVİ ATEŞE VERDİ

Evde yaşayan Samet Ö'nün (25), annesiyle tartıştığı, annesinin evden ayrılmasının ardından önce evdeki eşyalara satırla zarar verdiği ve sonra mutfakta yangın çıkardığı öğrenildi. Samet Ö, polis tarafından gözaltına alındı.

Annesiyle tartışıp evi ateşe verdi, her şeyi canlı yayınladı

"'BEN YALNIZ MI KALACAĞIM' DİYEREK EŞYALARI KIRMAYA BAŞLADI"

Mahalle sakinlerinden Ebubekir Burunsuz, Samet Ö. ile annesinin tartıştığını, sonrasında böyle bir olayın yaşandığını söyledi. Samet Ö'nün annesi evden çıktıktan sonra evdeki eşyaları kırdığını anlatan Burunsuz, "Samet Ö, annesi evden ayrılınca 'Ben yalnız mı kalacağım?' diyerek evdeki eşyaları kırmaya başladı. Daha sonra öfkesini alamayınca evi yakmış. Evden dumanlar çıktığını gördük, itfaiyeye haber verdik." diye konuştu.

Annesiyle tartışıp evi ateşe verdi, her şeyi canlı yayınladı

HER ŞEYİ CANLI YAYINLADI

Öte yandan, Samet Ö. tüm yaşananları canlı yayınladı. Görüntülerde gencin önce satırla evdeki eşyalara zarar verdiği ardından "Yakacağım evi. Bir tane eşya koymayacağım" dediği anlar yer aldı. Daha sonra ise görüntülerde gencin evi ateşe verdiği anlar görüldü.

Annesiyle tartışıp evi ateşe verdi, her şeyi canlı yayınladı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Annesiyle tartışıp evi ateşe verdi, her şeyi canlı yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Güngör:
    ergenligini atamamis .. insan zihnii 18 25 yas arasi olgunlasir...bu 55 ine de gelse bi sey olmaz bundan . en az insana zararla yasasin yeter. 3 0 Yanıtla
  • Ataman37:
    Binbir hayal ile seni doğuran, sana emek verip büyüten ve ömründeki zamanını sana harcayan o Kadına acıyorum. Ailesi ve Çevresi de ne kadar kötü olsa bile bu yapılmaz! 1 0 Yanıtla
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