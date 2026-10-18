Antalya Aksu'da 6 metrelik yamaçtan düşen 69 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Antalya Aksu'da 6 metrelik yamaçtan düşen 69 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı

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Antalya Aksu\'da 6 metrelik yamaçtan düşen 69 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı
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Antalya Aksu'daki Kurşunlu Şelalesi'nde merdivenden inerken ayağı kayan Ukrayna asıllı 69 yaşındaki kadın, 6 metrelik yamaçtan boş alana yuvarlandı. İtfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya'da arkadaşlarıyla Kurşunlu Şelalesi'ni gezmeye gelen Ukrayna asıllı 69 yaşındaki kadın, ayağının kayması sonucu 6 metrelik yamaçtan düşüp mahsur kaldı. Yaralanan kadın, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Aksu ilçesindeki Kurşunlu Şelalesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla şelaleyi gezmeye gelen Ukrayna asıllı Olga L. (69), botanik bahçe bölümünde merdivenden inerken ayağı kayarak 6 metrelik yamaçtan boş alana yuvarlandı. Endişelenen arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede düştüğü yerden kurtarılan Olga L., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Ambulansla hastaneye sevk edilen kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Aksu'da 6 metrelik yamaçtan düşen 69 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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