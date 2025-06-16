Antalya\'da 16 Bin Kaçak Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi

Antalya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 16 bin adet güneş gözlüğü ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez ilçe Jandarma Komutanlığı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Kepez ilçesinde yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen güneş gözlüklerine yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 16 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - ANTALYA