Antalya\'da 182 Aranan Şahıs Yakalandı

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Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte 182 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) çalışmaları devam ediyor. Ekipler, son 72 saatte, farklı suçlardan aranmakta olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 3, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 11, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 16 şüpheli başta olmak üzere toplam 182 şüpheli şahıs yakalayarak adli makamlara teslim etti. - ANTALYA