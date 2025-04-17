Antalya\'da 238 Tutuklama

Antalya'da son 1 haftada "kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, uygulama ve denetimlerde yakalanan 238 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 222 bin 152 şahsın sorgulamasının gerçekleştiği denetim ve uygulamalarda 551'i aranan şahıs olmak üzere bin 790 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 238 şahıs tutuklandı.

Yine uygulamalar kapsamında 42 bin 98 otomobil ve motosiklet incelendi, çalıntı, hacizli ve yakalaması bulunan 22 otomobil il motosiklet yakalandı. 107 geçici konaklama yeri ile 66 kiralık araç firmasının kontrol edildiği denetimlerde de bir kiralık araç firmasına idari yaptırım kararı uygulandı.

Ekipler, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu kapsamında, 3 olayda 7 şahsa işlem yaparken, "kabahatler kanunu" kapsamında da 146 şahsa idari para cezası uyguladı.

Yapılan çalışmalar neticesinde ise 37 adet ateşli silah, 390 adet fişek/tüfek kartuşu ile 1 kesici alet ele geçirildi. - ANTALYA