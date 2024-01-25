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Antalya'da 3 Katlı Binada Çıkan Yangında Evin Yatak Odası Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Antalya'da 3 Katlı Binada Çıkan Yangında Evin Yatak Odası Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında evin yatak odası kullanılamaz hale geldi. Yangını fark eden aile üyeleri kendilerini dışarı atarken, yaşlı kadına ise olay yerinde ilk müdahale yapıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Antalya\'da 3 Katlı Binada Çıkan Yangında Evin Yatak Odası Kullanılamaz Hale Geldi
25.01.2024 - 10:44,
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Antalya'da 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangında evin yatak odası kullanılamaz hale geldi. Yangını görerek kendilerini dışarı atan aile üyelerinden yaşlı kadına ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 126 Sokak üzerinde yer alan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Annesi Neslihan Ertuna (64) ile birlikte yaşayan Tuna Ertuna (25) uyudukları esnada yatak odasında duman çıktığını gördü. Ertuna, kendilerini dışarıya atarak durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kısa sürede olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bir anda büyüyerek evin yatak odasını sardı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale ederken, dumandan küçük çaplı etkilenen Neslihan Ertuna sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Ekipler yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını söndürürken, evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

"Hızlı bir şekilde elimize hiçbir şey alamadan çıktık"

Yaşananları anlatan Tuna Ertuna, "Evde uyuyorduk bir anda yangın çıktı. Yangını görünce ailemi hemen dışarı çıkardım. Hızlı bir şekilde elimize hiçbir şey alamadan çıktık, sadece telefonumuzu alabildik. Kiracı olarak oturuyorduk, yaralanan yok" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 3 Katlı Binada Çıkan Yangında Evin Yatak Odası Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 3 Katlı Binada Çıkan Yangında Evin Yatak Odası Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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