Antalya'da 97 Papağana El Konuldu - Son Dakika
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Antalya'da 97 Papağana El Konuldu

Antalya\'da 97 Papağana El Konuldu

DKMP, denetimlerde belgeleri eksik 97 papağana el koydu, işletmeye 156 bin TL ceza uyguladı.

23.03.2025 01:03
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Antalya DKMP ekipleri, pet shop denetimlerinde ayaklarında bilezik veya çip bulunmayan ve CITES evrakı olmayan 97 papağana el koydu. İşletmeye 156 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, papağanların rehabilitasyon sürecinin ardından uygun yaşam alanlarına yerleştirileceği bildirildi.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen pet shop denetimlerinde, mevzuata aykırı şekilde bulundurulan 97 papağana el konuldu. Denetimlerde, ayaklarında bilezik veya çip bulunmayan, CITES sözleşmesine tabi olmasına rağmen gerekli evrakları olmayan 9 farklı türde 97 papağan tespit edildi. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında işlem yapan ekipler, işletmeye 156 bin 500 TL idari para cezası uyguladı. El konulan papağanların rehabilitasyon sürecinin ardından uygun yaşam alanlarına yerleştirileceği öğrenildi. Antalya DKMP yetkilileri, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin korunması için denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 97 Papağana El Konuldu - Son Dakika

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