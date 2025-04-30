Antalya\'da Apartmanda Yangın Panik Yarattı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sonrası aile kendini sokağa attı. Apartman sakinlerinin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında, ihbarla olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri kontrollerini yaptıktan sonra geri dönüş yaptı. - ANTALYA