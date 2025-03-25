Adliyeye birlikte gittiği arkadaşını, döndüğünde araçta ölü buldu - Son Dakika
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Adliyeye birlikte gittiği arkadaşını, döndüğünde araçta ölü buldu

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Antalya'da adliyeye görüşmeye gelen bir şahıs, araç içerisinde bıraktığı arkadaşı Zekeriya Yalçın'ı 1 saat sonra geldiğinde ölü halde buldu.

25.03.2025 19:08
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Antalya'da görüşme için adliyeye gelen bir kişi, adliyeye girerken araç içerisinde bıraktığı arkadaşını 1 saat sonra ölü halde buldu.

Antalya'da Adliyeye Gelen Genç, Arkadaşını Ölü Buldu

ARABADA İSTİFRA ETTİ

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Mahallesi'nde bulunan Adliye Ek Binasındaki Denetimli Serbestlik Bürosu'nda görüşmesi olan Onur Ö. arkadaşı Zekeriya Yalçın'dan kendisini araç ile adliyeye götürmesini istedi. Yolda kendisini kötü hissettiğini belirten ve aracın arka kısmına geçen Yalçın burada birkaç kez istifra etti.

Antalya'da Adliyeye Gelen Genç, Arkadaşını Ölü Buldu

HASTANEYE GİTMEYİ KABUL ETMEDİ

Onur Ö.'nün kendisini hastaneye götürme isteğini kabul etmeyen Zekeriya Yalçın arkadaşı ile birlikte adliyeye geldi. Yol kenarına aracı park ettikten sonra otomobil içerisinde uzanan Yalçın, Onur Ö.'den işi bittikten sonra kendisine ayran getirmesini istedi.

Antalya'da Adliyeye Gelen Genç, Arkadaşını Ölü Buldu
Zekesiye Yalçın

GERİ DÖNDÜĞÜNDE ARKADAŞININ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Zekeriya Yalçın'ı araçta bırakarak görüşmesi için adliyeye giden Onur Ö. yaklaşık 1 saat sonra geri geldi. Zekeriya Yalçın'ı araç içerisinde hareketsiz olarak gören Onur Ö., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Zekeriya Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'da Adliyeye Gelen Genç, Arkadaşını Ölü Buldu

Bu sırada Onur Ö., sağlık ekiplerinin arkadaşını hayata döndürme çabalarını çaresizlik içinde izledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Zekeriya Yalçın'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adliyeye birlikte gittiği arkadaşını, döndüğünde araçta ölü buldu
Kaynak: İHA

Zekeriya Yalçın, Yerel Haberler, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adliyeye birlikte gittiği arkadaşını, döndüğünde araçta ölü buldu - Son Dakika

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