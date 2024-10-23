Genç avukatın acı sonu! Evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Genç avukatın acı sonu! Evinde ölü bulundu

Genç avukatın acı sonu! Evinde ölü bulundu

Antalya'da yakınlarının ulaşamadığı 45 yaşındaki avukat Ali İhsan Öztürk, çilingir yardımıyla girilen evinde ölü bulundu.

23.10.2024 12:50
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Antalya Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 223 Sokak üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana gelen olaydaher sabah eski eşini evinden alarak iş yerine bırakan Antalya Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapan Ali İhsan Öztürk'ten bu sabah haber alamayan eski eşi, telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı ancak telefonlarına cevap alamadı.

Eski eşini almaya gitmeyen avukat evinde ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Bunun üzerine Öztürk'ün ikametine giden bir yakını kapıyı çilingir yardımıyla açtı ve avukatı hareketsiz şekilde buldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken Öztürk'ün kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Genç avukatın acı sonu! Evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Abdullah Çelik:
    Ne kadar da gençmiş tam bir çocuk 3 2 Yanıtla
  • Zafer El:
    Arabistan da mı avukatmış 2 2 Yanıtla
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