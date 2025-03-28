Antalya'da Baba Oğul Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika
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Antalya'da Baba Oğul Kavgası Kanlı Bitti

Antalya'nın Serik ilçesinde baba ve oğlu arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüşerek yaralanmalara yol açtı. Baba, oğlunu makasla yaraladı, kendisi de başına darbe aldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

28.03.2025 16:05
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Antalya'da baba oğul kavgası kanlı bitti

Oğlu makasla kasığından, baba da başına aldığı darbe ile yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde baba oğul arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Olayda baba ve oğlu yaralandı.

Olay bugün saat 12.00 sıralarında Orta mahalle Atatürk caddesi eski belediye binası iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede esnaflık yapan Şefik U. ile oğlu Yusuf S. U. arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Şefik U. iş yerinde bulduğu makas ile oğlunu kasığından yaraladı. Bu sırada baba da başından aldığı darbe ile yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sırasında iş yerinde bulunan Şefik U. nun eşi ise gazetecilere kavgada oğlunun makasla yaralandığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Baba Oğul Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika

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