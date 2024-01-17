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Antalya'da Balkon Yangını: Evde Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika
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Antalya'da Balkon Yangını: Evde Maddi Hasar Meydana Geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin balkonuna bırakılan soba kovasından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya\'da Balkon Yangını: Evde Maddi Hasar Meydana Geldi
17.01.2024 - 22:09,  Güncelleme: 22:11
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin balkonuna bırakılan soba kovasından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde, içerisi kül dolu soba kovası ev sahibi tarafından balkona bırakıldı. Kovadaki kıvılcımların balkondaki odunlara sıçramasıyla yangın çıktı. Alevleri gören komşular ise itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Balkon Yangını: Evde Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika


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