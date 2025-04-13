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Antalya'da Boğulma Olayı

Antalya\'da Boğulma Olayı

Kimliği belirsiz kişi, kıyafetleriyle denize girip boğularak hayatını kaybetti. Olay anı görüntülendi.

13.04.2025 16:51
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Antalya'da kıyafetleri ile denize giren ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi boğularak hayatını kaybetti. Şahsın vatandaşlar tarafından sudan çıkartılması ve yardım anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerindeki Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı Sahili'ne gelen bir kişi, bir süre deniz kenarında oturduktan sonra çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize girdi. Yüzerek kıyıdan uzaklaşmaya başlayan şahsı bir süre sonra su yüzeyinde yüzüstü olarak hareketsiz şekilde gören vatandaşlar yardıma koştu. Sahilde bulunan vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartılan adama ilk müdahaleyi yine vatandaşlar yaptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayın bildirilmesinin ardından verilen adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden ve eşyalarının arasından kimlik çıkmayan şahsın üzeri örtülürken, kumsalda bulunan cesede rağmen Konyaaltı Sahili'nde bulunan diğer vatandaşların denize girmeye devam ettiği görüldü. Yabancı uyruklu ve bimekan şahıslardan olduğu değerlendirilen adamın cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kimliği belirsiz şahsın vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak ilk müdahalenin yapıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Konyaaltı Sahili'nde yaşanan olaya şahit olan Sinan Bostancı, "Sahilde otururken su yüzeyinde bir anda siyah bir şey belirdi. İki arkadaş bağırdı hareketsiz yüzen bir şey var diye. Biz de balık falan sandık ama iki kişi sudan çıkardığında çok kötüydü ve hareketsizdi. Müdahale ettiler ama kurtaramadılar" dedi.

Hayatını kaybeden kişiyi denizden çıkartan Onur Narçiçeği ise şahsı ilk başta kıyıda üzerini silkelerken gördüğünü belirterek "Elbiseyle niye suya girdiğini merak edip takip ediyordum. Her şey 3-4 dakika içinde oldu, Suyun üzerinde gördüm, yüzüyor mu ne oluyor önce kararsız kaldım. Sonra hareketsiz görünce hemen denize atlayıp sahile çıkardık. Sağlık ekipleri öldüğünü belirledi, Allah ailesine sabır versin, üzücü bir olay" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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