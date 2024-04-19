Antalya\'da itfaiye ekipleri tarafından muhafaza altına alınan yılan

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde cadde üzerinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Gazipaşa Pazarcı Mahallesi Balkan Caddesi'nde bulunan Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu yakınlarındaki bir inşaatın çevresinde görülen yılan, çevredeki vatandaşların ve öğrencilerin korkuyla etrafa kaçışmasına neden oldu. Yılanı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalamaya çalıştıkları esnada yılanın yol kenarında park halinde bulunan motosikletin içine girmesiyle zor anlar yaşadı. Uzun uğraşlar sonucu girdiği motosikletten çıkarılan yılan, itfaiye ekiplerince güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı. Ekiplerin muhafaza altına aldığı yılan, yapılan kontrollerinin ardından güvenli bir alana götürülerek doğal yaşam alanına bırakılacak. - ANTALYA