Antalya\'da Çamaşır Makinesinden Yangın Çıktı

Antalya'da bir dairede çamaşır makinesinden çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü. Oldukça korktuğu gözlenen ev sahibi kadını komşuları teselli etti.

Yangın. Saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1383 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elvira Abutürk'ün oturduğu birinci kattaki dairenin banyosunda bulunan çamaşır makinesinden dumanlar çıkmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, artan duman nedeniyle bazı apartman sakinleri panikle kendilerini dışarı attı. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Evinde yangın çıkan kadını komşuları sakinleştirdi. Dairede soğutma ve duman tahliyesi yapan itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından apartman sakinleri de rahat bir nefes alarak dairelerine girdi. Yangın nedeniyle Elvira Abutürk'ün evinin banyo kısmında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA