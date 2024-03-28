Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu: 1,5 milyon kullanımlık A4 ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu: 1,5 milyon kullanımlık A4 ele geçirildi

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Antalya'da polisin düzenlediği operasyonda, 1 milyon 520 bin kullanımlık 245 sentetik kannabinoid Bonzai maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın Antalya'da bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

28.03.2024 13:44  Güncelleme: 13:46
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Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu: 1,5 milyon kullanımlık A4 ele geçirildi

Ele geçirilen miktarın kullanım olarak Antalya'da bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'da polisin uyuşturucu imal edildiği bir eve düzenlediği operasyonda, 1 milyon 520 bin kullanımlık 245 sentetik kannabinoid Bonzai maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muratpaşa ilçesinde bir ikamette uyuşturucu madde imal edildiği ve bu maddenin torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığı ile satılacağı yönünde bilgiler elde etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon gerçekleştiren ekipler, evde yaptıkları aramada 1 milyon 520 bin kullanımlık 245 adet Sentetik Kannabinoid Bonzai A4 maddesi ele geçirdi.

Söz konusu miktarın kullanım olarak Antalya'da bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtilirken, operasyonda yakalana 3 şüpheli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Antalya\'da dev uyuşturucu operasyonu: 1,5 milyon kullanımlık A4 ele geçirildi
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu: 1,5 milyon kullanımlık A4 ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu: 1,5 milyon kullanımlık A4 ele geçirildi - Son Dakika
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