Antalya'da Eski Eş Dehşeti - Son Dakika
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Antalya'da Eski Eş Dehşeti

Antalya'da Vali Şahin, eski eşi tarafından yakılan kadına ilişkin sosyal bilinç kampanyası çağrısında bulundu.

01.01.2025 00:43
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Vali Şahin'den Antalya'daki eski eş dehşetiyle ilgili açıklama

"Siyah giyinen ve kar maskeli bir kişi dükkana geliyor ve bir bayanı darp ediyor, üzerinde yanıcı madde döküyor ve aleve veriyor, ardından kaçıyor. Sonradan öğreniliyor ki bu eski eşiymiş"

"Bizim çok üzüldüğümüz bir konudur bu, annelerimiz ve eşlerimiz evlerimizin kraliçesidir"

"Bu şiddet sarmalından, genel histeri hastalığından kurtulması için çok kapsamlı çok büyük sosyal bilinç kampanyası yapılması lazım"

ANTALYA - Antalya Valisi Hulusi Şahin, bu sabah eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan genç kadın olayına ilişkin, "Bizim çok üzüldüğümüz bir konudur bu. Bizim medeniyetimize yakışmıyor. Biz kadınlarımızı baş tacı eden bir medeniyetiz. Öyle yetiştik değil mi? Annelerimiz ve eşlerimiz evlerimizin kraliçesidir" dedi.

Antalya'da bu sabah meydana gelen dehşet verici olayda, Gürhan Ü. (43), yaklaşık 20 gün önce boşandığı eski eşi Pınar Zorlu'nun üzerine benzin dökerek yaktı. Talihsiz kadın önce özel bir hastaneye, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Basın mensuplarıyla bu sabah 2024 yılı değerlendirme ve yılbaşı denetimleriyle ilgili toplantıda bir araya gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin de, yaşanan üzücü olayla ilgili görüşlerini dile getirdi. Yaşanan olayın anlık gelişen bir olay olduğuna işaret eden Vali Şahin, "Bu sabah olan olay, nasıl yapacaksınız. Bir kişi dükkana geliyor, siyah giyinen ve kar maskeli bir kişi. Bir bayanı darp ediyor, üzerinde yanıcı madde döküyor ve aleve veriyor, ardından kaçıyor. Sonradan öğreniliyor ki bu eski eşiymiş. Yani ani gelişen bir olay. Biz yakalıyoruz ama bu anlık bir olay" dedi.

Şiddet sarmalından toplumun kurtulması için çok kapsamlı büyük sosyal kampanyası yapılması gerektiğini vurgulayan Vali Şahin, şunları söyledi:

"Bütün hastalıkları tamamen ortadan kaldıramazsınız. Bu beyindeki hastalığı çözmemiz gereken bir konu. Bu şiddet ikliminde sadece kadına değil, köpeğe de şiddet var, kediye de şiddet var. Bu şiddet sarmalından, genel histeri hastalığından kurtulması için çok kapsamlı çok büyük sosyal bilinç kampanyası yapılması lazım. Bunun yıllarca devam etmesi lazım. Çocuklarımızı öyle yetiştirmemiz lazım ki gündemimizden bu konu düşsün. Yoksa polisiye tedbirlerle yapacağınız şey bir yere kadar. Bizim çok üzüldüğümüz bir konudur bu. Bizim medeniyetimize yakışmıyor. Biz kadınlarımızı baş tacı eden bir medeniyetiz. Öyle yetiştik. Değil mi? Annelerimiz evlerimizin kraliçesidir. Eşlerimiz öyledir. Kızlarımıza biz çok değer veririz, ben de iki kız babasıyım. Bizim medeniyetimiz savaşta bile kadına el kalkmamasını söyler. Dünyada öyle bir medeniyet çok yok. Yani sadece Türkçe dilindedir. O dediğiniz zaman herhangi bir cinsiyet ifade etmez. Başka her dilde cinsiyet ifade eder. Niye Türkçede yok? İhtiyaç yok çünkü. Karşı tarafın kadın, erkek mi olduğunu bir önemi yok.

Kaynak: İHA

Hulusi Şahin, Güvenlik, Politika, Antalya, 3-sayfa, Kadın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Eski Eş Dehşeti - Son Dakika

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