Antalya\'da Falezlerden Düşen Genç İçin Arama Devam Ediyor

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Antalya'da yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden düşen otomobilde olduğu değerlendirilen Engin Ş. adlı genci arama çalışmaları 5'inci gününde devam ederken, araç ve genci arama çalışmalarına ait su altı görüntüleri ortaya çıktı.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde, geçtiğimiz Çarşamba akşamı aracıyla birlikte yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden denize düştüğü belirtilen Engin Ş. adlı şahsı arama çalışmaları, 5'inci gününde de aralıksız sürüyor. Mobil Halk Plajı'na yakın bir noktada gerçekleşen olay sonrası başlatılan çalışmalar, deniz polisi, AFAD, itfaiye, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçların katılımıyla devam ediyor.

Araç bulundu, genci arama çalışması sürüyor

Arama kurtarma ekipleri yer altı görüntüleme cihazıyla yapılan taramalar sonucunda, denize düşen 34 CHK 531 plakalı aracın yeri tespit edildi. Dalgıçlar tarafından araç bulunup halat yardımıyla sudan çıkartıldı.

Aile umutla bekliyor

Çıkartılan araç içerisinde Engin Ş.'ye rastlanılmazken, ailesi olay yerinde çaresizce gelecek haberi bekliyor, bir yandan da umutlarını koruyor. Çok sayıda ekibin yer aldığı arama çalışmalarının sonuç vermesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Su altı görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan bölgede araç bulunmadan hemen öncesinde arama çalışmalarına ait su altı görüntüleri ortaya çıktı. Side Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin kameralarına yansıyan görüntülerde, fırtına ve yağıştan dolayı bulanık olan denizdeki arama çalışmaları yer aldı. Görüntülerinde devamında ise araba ait parçaların bulunduğu görüldü. - ANTALYA