Antalya\'da Genç Evini Ateşe Vermek İstedi

Antalya'da babası ile tartışan genç oturdukları evi benzin dökerek yakmak istedi. İtfaiye yardımı ile eve giren polis ekipleri genci gözaltına alırken, fenalaşan baba ise ambulansla hastanaye kaldırıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Serik ilçesi Merkez Mahallesi Adil Aydın Caddesi'nde üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Hasan G., tartışmanın büyümesi üzerine benzin dökerek evi ateşe vermek istedi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla verilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplere kapıyı açmadı

Hasan G. itfaiye ekiplerinin eve girmesine izin vermezken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından gözaltına alındı. Hasan G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, fenalaşan baba Mustafa G. ise sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA