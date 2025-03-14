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Antalya'da Genç Kadın Ölü Bulundu

Antalya\'da Genç Kadın Ölü Bulundu

Cezaevinden izinli çıkan Nermin Küçükzeybek, Antalya'da boş arazide ölü bulundu.

14.03.2025 14:18
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Antalya'da dün cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen genç kadın, boş arazide ölü bulundu.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2859. Sokak'taki boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içerisinde boş arazi içerisinde bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu o sırada bölgede devriye gezmekte olan polis ekiplerine bildirdi. Polis ekibinin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nermin Küçükzeybek'in (31) hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Olayı haber olarak olay yerine gelen Küçükzeybek'in eşi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri genç kadının yakınlarını sakinleştirmekte güçlük çekti.

Genç kadının bir süredir madde kullanımı nedeniyle tedavi gördüğü ve tutuklu bulunduğu Denizli Cezaevi'nden dün izinli olarak çıktığı öğrenildi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nermin Küçükzeybek'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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