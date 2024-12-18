Antalya\'da Genç Üst Geçitte İntihar Girişiminde Bulundu

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Antalya'da kız arkadaşı ile yaşadığı sorunlar nedeniyle üst geçide çıkan bir genci vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. Şahıs, olay yerine gelen polis ekibi tarafından bulunduğu yerden indirilerek polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşı ile sorunlar yaşadığı öğrenilen A.K., üst geçide çıkarak tehlikeli bölgeden kendini sarkıtmaya başladı. O sırada otobüs durağında bulunan vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.K.'nin tehlikeli bölgede olduğunu gören ve o sırada üst geçidi kullanan vatandaşlar şahsı ikna etmek için büyük çaba harcadı. Vatandaşlar, A.K.'yi eyleminden vazgeçirmek için uzun süre dil döktü. Olay yerine gelen polisler ile kısa süreli görüşmenin ardından A.K. bulunduğu yerden indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA