Antalya'da Geri Dönüşüm Malzemeleri Yangını Kontrol Altına Alındı

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Antalya'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Saat 22.30 sıralarında yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından işletilen ve toplanan geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede malzemelerin depolandığı alandan otluk ve ağaçlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Takviye ekiplerin gelmesi ile kontrol altına alınan yangın, kısa sürede büyümeden söndürüldü. - ANTALYA