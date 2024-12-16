Antalya'da günübirlik kiralanan 663 konaklama yerine eş zamanlı yapılan denetimlerde 1 işletmeye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince kent genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan yerlere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. 46 ekip 103 personelin katılımıyla toplam 663 günübirlik konaklama yerinde yapılan kontrollerde, anlık veri göndermediği tespit edilen 1 işletmeye cezai işlem uygulandı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Günübirlik Konaklama Denetimi - Son Dakika
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