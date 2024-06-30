Antalya\'da Havalimanına Yakın Orman Yangını

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Antalya'nın Lara bölgesinde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangının havalimanına yakın olması sebebiyle havadan müdahale kontrollü olarak yapılıyor.

Yangını söndürmek için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter, 1 dozer ve çok sayıda yangın işçisinin müdahalesi devam ederken, yangının Antalya havaalanına yakın olması sebebiyle havadan müdahalenin havaalanı ile irtibatlı bir şekilde kontrollü olarak sürdüğü bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü TOMA'ları ve arazözlerin de destek verdiği söndürme çalışmalarında güvenlik amacıyla sahil yolu araç trafiğine kapatılırken, yangın alanına yakın noktadaki işletmelerde panik yaşandı. Zaman zaman işletmelerin bahçesine sıçrayan alevler çalışanlar tarafından damacana ve yangın tüpleri ile söndürüldü. - ANTALYA