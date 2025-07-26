Antalya'da İntihar Girişimi: Genç Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da İntihar Girişimi: Genç Kurtarıldı

Antalya\'da İntihar Girişimi: Genç Kurtarıldı
26.07.2025 13:40
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Eşine intihar edeceğini bildiren genç, 40 metrelik falezlerden kurtarıldı.

Antalya'da eşine sinirlenen genç, görüntülü arama ile eşine hayatına son vereceğini söyleyince görüntü üzerinden yeri belirlendi. Genç adam 40 metrelik falezlerin sarp kayalıklarından yaklaşık 1.5 saatlik arama ve kurtarma çalışması ile polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'da yaklaşık 40 metrelik falezlerden eşine fotoğraf göndererek hayatına son vereceğini söyleyen genç adam için ekipler seferber oldu. Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda yaşanan olayda eşi ile sorunlar yaşadığı öğrenilen Haydar S. (26), cep telefonundan eşine bir fotoğraf ve mesaj atarak hayatına son vereceğini belirtti. Eşinin attığı fotoğraftan yer tahmini yapan genç kadın Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'na gelerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Cep telefonunun sesinden yeri belirlendi

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekip genç kadın ile birlikte bölgede Haydar S.'yi aramaya başladı. Eşi ile uygulama üzerinden yaptığı kısa görüntülü görüşmeden genç adamın kayalık alanda olduğunun belirlenmesinin ardından polis ekipleri bölgede arama yaptı. Eşi ile yaptığı son görüşmenin ardından Haydar S. aramalara cevap vermedi. Farklı noktalarda ekiplerin Haydar S.'yi araması sırasında bir noktada cep telefonunun sesi duyuldu. Sesin yaklaşık 40 metrelik falezlerin alt kısmından geldiğini belirleyen polis ekibi arama çalışmasını bu yönde sürdürdü.

Devreye deniz polisi girdi

Yaklaşık 45 dakikalık arama çalışmasının ardından Haydar S.'ye falezlerin denize yakın sarp kayalık kısmında ulaşıldı. Ekiplerin Haydar S.'nin bulunduğu noktaya karadan ulaşımın imkansız olması nedeniyle devreye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi devreye girdi. Yat Limanı'ndan itfaiye ekipleri ile birlikte botla hareket eden ve Haydar S.'nin bulunduğu noktaya gelen ekipler yarım saatlik çalışma ile şahsı bulunduğu yerden kurtardı. Botla Antalya Yat Limanına getirilen Haydar S. kontrol amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Kan ter içinde kaldık"

İstanbul'dan Antalya'ya tatil için gelen ve Haydar S.'yi arama çalışmalarında polis ekiplerine yardım eden Yusuf Çiftci, "Parkın orda falezlerde bir tane hanımefendi ağlayarak geldi, 'kocam intihar ediyor' dedi. Polislerle birlikte aradık, burada olduğunu gördük. Bayağı bir aradık. Yarım saat, 45 dakika aradık. 50 derece zaten hava sıcaklığı, kan ter içerisinde kaldık. Sonra adamı bulduk. İlk başta ben gördüm, burada adamı motive etmeye çalıştım, sonra vazgeçti. Polisler geldi, şu anda almaya çalışıyorlar" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, antalya, Hukuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da İntihar Girişimi: Genç Kurtarıldı - Son Dakika

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