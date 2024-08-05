Antalya\'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Bin 840 Litre Sahte Alkol ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 840 litre sahte alkol ve çok sayıda kaçak sigara ile tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şahsa adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 bin 840 litre sahte alkol, 850 elektronik sigara, 16 kilo nargile tütünü, 155 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 şahsa "5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA