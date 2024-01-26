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Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 25 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 25 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi

Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 25 bin 200 adet makaron, 35 kilogram tütün, 123 adet kesilmiş bandrol, 9 bin 280 litre karışım akaryakıt ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 6 kişi kaçakçılık suçundan, 1 kişi ise kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefetten yakalandı.

Antalya\'da Kaçakçılık Operasyonunda 25 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi
26.01.2024 - 17:43,  Güncelleme: 17:48
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Antalya'nın 3 ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 25 bin 200 adet makaron, 35 kilogram tütün, 123 adet kesilmiş bandrol, 9 bin 280 litre karışım akaryakıt ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde yapılan operasyonlar neticesinde; 25 bin 200 adet boş/dolu makaron, 35 kilogram tütün (sigara/pipo), 123 adet kesilmiş bandrol, 100 adet puro, 10 adet elektronik sigara, 3 adet sigara dolum makinesi ve kompresör, 9 bin 280 litre karışım akaryakıt, 3 adet lüks kol saati, 6 adet metal arama dedektörü ve tarama çubuğu 30 adet farklı ebatlarda gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 6 şahıs "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan, 1 şahıs ise "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 25 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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